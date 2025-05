Torna in città ’Arte in negotium’. Soddisfazione degli esercenti: "Iniziativa davvero lodevole"

In città è tornata ‘Arte in negotium’, la manifestazione d’arte contemporanea diffusa che per questa seconda edizione vede esposte nelle vetrine dei negozi 39 opere di artisti. L’iniziativa ideata da Francesco Bajni e Filippo Rolla e realizzata assieme alla neonata Pro ‘Le vie dell’arte’, si propone di promuovere il territorio dal punto di vista artistico, commerciale e turistico, con un coinvolgimento sensibile delle persone che vivono e si relazionano quotidianamente con la città.

L’antica Macelleria di Angelo Caffarelli nel cuore del centro storico ospita le opere di Robert Gove, la gioielleria Paladini quelle di Rina Orsini, la gioielleria Donati l’opera ‘Versilia’ di Matteo Castagnini e il negozio di abbigliamento Gabrielli la scultura di Verena Mayer Tasch. "Abbiamo accolto questa nuova edizione di Arte in Negotium particolarmente bene - commenta Angelo Caffarelli, le cui vetrine ospitano due sculture in marmo neo e bianco di Gove -. Il nostro negozio ha sempre raccolto la storia di Carrara e il suo legame con il marmo, che fanno parte delle nostre radici. Ho anche uno spazio permanente che si chiama ‘Luzke, Storie di Carrara’ dove sono esposti libri, reperti, pezzi di marmo, conche, fotografie. In questo spazio sono state fatte diverse iniziative".

Gioelli Paladini nella centralissima via Roma espone i gioielli in marmo realizzati da Rina Orsini. "È sempre piacevole avere a che fare con l’arte, sono nato e cresciuto in mezzo agli artisti - commenta il titolare Paolo Semorile -. Arte in negotium è una bellissima iniziativa -. Le opere di Rina Orsini sono un modo per entrare in contatto con l’arte e renderla più fruibile e commerciale - aggiunge la commessa Laura Morelli -. Vere e proprie sculture con uno studio approfondito dietro che le rendono leggere e si appoggiano benissimo al collo". La Gioielleria Donati di via Roma espone l’opera di Castagnini in bronzo e marmo satinato.

"Una seconda edizione piacevolissima e ci auguriamo che cresca fino a diventare periodica - dice la titolare Laura Donati -. Un bel connubio tra l’arte e i negozi, un fiore all’occhiello per la città e per gli artisti che collaborano spontaneamente. Per i turisti questa è una sorpresa e diventa un momento per avere dei rapporti con i clienti extra commerciali". Chiudiamo questa puntata con il Kimono in marmo e legno di Verena Mayer Tasch all’interno del negozio Gabrielli di via Roma. "Una manifestazione positiva - dice la titolare Gabriella Gabrielli -, se ci viene chiesto ospitiamo con gioia le opere degli artisti. L’opera che ospitiamo la guardano volentieri, ed è collocata in uno spazio giusto".

Alessandra Poggi