Lavori fermi da mesi. FdI all’attacco sulla nuova scuola

A che punto sono i lavori per la nuova scuola in località Sant’Eustachio? Se lo chiede Fratelli d’Italia di Montignoso che parla di cantiere inattivo da mesi con il rischio di perdere il finanziamento di 2 milioni del Pnrr. "L’appalto è stato assegnato nel 2021 dal Comune di Montignoso – dice FdI – ma l’opera non è stata ancora portata a compimento. La nuova scuola ’Irma Benedetti’, prevista in località Sant’Eustachio, rischia di non vedere mai la luce. L’appalto prevedeva la costruzione dell’edificio con un finanziamento di circa 2 milioni di euro provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Ma oggi, a distanza di oltre tre anni, il cantiere è fermo e si teme la perdita definitiva dei fondi europei. Il progetto, che avrebbe dovuto rappresentare un punto di svolta per l’edilizia scolastica del territorio, soprattutto per le frazioni montane, è al momento bloccato. Le strutture appaiono incomplete e l’area di cantiere risulta inattiva da mesi, sollevando le preoccupazioni di cittadini, famiglie e forze politiche".

Il coordinamento comunale di Fratelli d’Italia Montignoso denuncia la gestione dell’intervento: "Siamo di fronte all’ennesima dimostrazione di inadeguatezza da parte dell’amministrazione comunale e del sindaco Lorenzetti. La scuola ’Irma Benedetti’ doveva essere una priorità per il futuro dei nostri figli, ma oggi è solo un cantiere abbandonato. I fondi del Pnrr sono un’occasione irripetibile, ma a causa dei ritardi rischiamo di perderli. Chiediamo trasparenza, chiarezza sui tempi e un’assunzione di responsabilità da parte del sindaco e della giunta". Fratelli d’Italia Montignoso conclude con l’invito a convocare urgentemente una commissione consiliare aperta ai cittadini per fare il punto sull’opera e valutare possibili azioni. Intanto cresce la frustrazione tra i residenti e le famiglie degli studenti che temono di vedere sfumare non solo un’opportunità economica ma anche una promessa educativa fondamentale per la comunità.