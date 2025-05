La tradizione apuana sbarca a Dubai. Garfagnini e Gassani al Kempinski hotel

I sapori della tradizione apuana e versiliese arrivano sulle tavole dei milionari di Dubai. Lo chef pluristellato Marco Garfagnini di Carrara e il noto pasticciere Aldo Gassani di Massa, a luglio apriranno il ristorante ‘Vera Versilia’ all’interno del Kempinski hotel, un cinque stelle da 350 camere, suite e chalet con vista sulla pista da sci innevata di Dubai. Un connubio della provincia apuana che ha il sapore del successo. Non solo piatti apuani ma anche tanto marmo nell’undicesimo ristorante che chef Garfagnini si appresta ad aprire nella più ricca e famosa città degli Emirati Arabi.

Ad occuparsi di arredare il locale in style made in Carrara è stato Luca Clementi, imprenditore della Apuania Marble e Ceo e fondatore della ‘Italians do it better’, letteralmente tradotto ‘Gli italiano lo fanno meglio’, anche lui carrarino doc che dal ’96 vive quasi in pianta stabile a Dubai per commerciare l’oro bianco delle Apuane. E se non bastasse nel locale saranno esposte le sculture di un altro carrarino doc, lo scultore e docente di scultura, ex direttore dell’Accademia di belle arti di Carrara, Luciano Massari, che nel mondo dell’arte non ha bisogno di presentazioni. In menu tordelli carrarini, la torta di riso, uno dei cavalli di battaglia del pasticciere Aldo Gassani, che in queste ore sta creando un vero must di uova, latte e mix di liquori da proporre ai paperoni che frequenteranno la struttura.

A realizzare le prelibatezze dolci ci sarà anche un altro pasticciere, Roberto Conti, da sempre braccio destro di Gassani. E poi muscoli ripieni rivisitati, che diventeranno polpettine gourmet senza conchiglie per i clienti del ‘Vera Versilia’, i cui esperimenti culinari hanno già mandato in visibilio gli esperti assaggiatori del Dubai Kempinski. E poi ci sarà una sala dedicata al mare, la cruditè bar dedicata agli amanti del genere con un bancone di marmo di Carrara, di quel bianco venato che solo le Apuane possono partorire.

Da notare che chef Garfagnini unico al mondo ad aver conquistato quattro stelle Michelin in quattro diversi paesi (la prima a Carrara ai tempi del Ninan, Francia, Svizzera e Dubai negli Emirati Arabi), sarà l’executive chef del locale con una brigata da 50 persone per dargli una mano in cucina, così per dire. A corredare il tutto gigantografie con immagini da Pietrasanta a Carrara, foto delle bellezze del territorio, che grazie al ‘Vera Versilia’ saranno visti dai milionari che frequentano Dubai, vale a dire pubblicità a costo zero.

"Il locale è tutto basato su Carrara e la Versilia non solo nei piatti ma anche a livello di arredamento e di immagini - spiega chef Garfagnini -. Ci saranno foto di Carrara, di Viareggio, mortai di marmo, le sculture di Luciano Massari. L’idea è di far collaborare gli artisti facendoli esporre a Dubai -. La cucina sarà quella tipica da Carrara a Viareggio ma rivisitata, per esempio i muscoli ripieni saranno serviti come polpettine. Aldo invece si occuperà della sezione dolci. Lui è di Massa e io di Carrara e abbiamo fatto questa collaborazione senza campanilismi - conclude Garfagnini -, sarebbe bello vedere che le due città collaborassero. A Dubai ci sono tanti carrarini, stiamo diventando una piccola comunità".

