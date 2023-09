Una nuova ambulanza per la Croce Rossa

Sabato pomeriggio, con una bella e partecipata cerimonia, è stata inaugurata la nuova ambulanza della Croce Rossa di Bagni di Lucca, che sostituisce quella incidentata e fuori uso da oltre un anno e mezzo. L’acquisto del nuovo mezzo è stato reso possibile da una raccolta di fondi fra cittadini, associazioni, parrocchie, imprese e ditte della zona e grazie anche al generoso contributo venuto in particolare dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e dall’azienda Eurovast SpA, presente il titolare Vincenzo Romano. Alla cerimonia, svoltasi in piazza Aldo Moro a Fornoli, condotta da Roberto Ragghianti, hanno preso parte molte autorità civili e militari, fra loro il sindaco di Bagni di Lucca Paolo Michelini, il Presidente regionale della Croce Rossa Francesco Caponi, Luca Marchi in rappresentanza della Fondazione CRLucca, l’assessore al sociale del comune di Barga Sabrina Giannotti e molti volontari, oltre che della Croce Rossa locale anche della Misericordia di Borgo a Mozzano e della Croce Verde.

Un gruppo di volontari ha introdotto la presentazione dando lettura dei sette principi fondamentali della Croce Rossa. Il presidente del comitato locale, Moreno Fabbri, ha ricordato, non senza emozione, i drammatici momenti dell’incidente cui è seguita la gara di solidarietà che ha portato alla raccolta di quasi 40 mila euro, consentendo l’acquisto della nuova ambulanza. Fabbri ha ringraziato tutti coloro che hanno partecipato con un contributo. Sono stati premiati gli enti e le imprese ed anche alcuni cittadini.

Marco Nicoli