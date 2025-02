Una notte di pioggia battente . Diverse le frane in Media Valle strade chiuse e viabilità alternativa

L’ondata di maltempo (codice giallo) ha prodotto diverse criticità, in particolare sulle zone più fragili della Garfagnana. Partendo dalla serata di martedì, si è attivato un importante movimento franoso a Passo Scala, tra Capanne di Careggine e il bivio per la frazione di Colli, nel comune di Careggine. Sul momento l’amministrazione comunale ha deciso di chiudere provvisoriamente la viabilità al transito fino alla mattina di ieri, non essendoci sul momento le condizioni né tantomeno la visibilità adeguate per una immediata messa in sicurezza, visto il meteo avverso. La situazione critica permetteva comunque il raggiungimento delle frazioni seppure con qualche difficoltà e allungamento viario, come per chi arrivando da Arni dovesse recarsi a Careggine, costretto in quel caso a passare da Castelnuovo di Garfagnana. Ieri, però, arrivati dopo una verifica tecnica sul luogo, si è deciso per la chiusura della strada in questione fino a lunedì. Questo, per consentire alla ditta incaricata di procedere alla rimozione del materiale presente sulla carreggiata, compreso il grosso masso staccatasi dal versante, e al disgaggio di quello a monte.

Situazione sotto monitoraggio, invece, per la strada di Vescheria, nel Comune di Molazzana, dove si è verificato un aggravamento di una precedente criticità, già segnalata e in fase di verifica, inerente l’abbassamento del livello stradale. Sul posto era già stato effettuato un intervento di pareggiamento, però nelle scorse ore si è notato un distacco della carreggiata verso il lato torrente. La strada è stata così temporaneamente chiusa a orari predisposti e controllata dai volontari della protezione civile comunale, visto che a monte ci trovano delle abitazioni.

Sempre nella notte di ieri è precipitato un masso sulla SS 445 della Garfagnana, tra i comuni di Gallicano e Castelnuovo, con traffico chiuso e deviato sulla viabilità alternativa di Monteperpoli per alcune ore nella prima mattina, che ha consentito l’intervento di pulizia e di ripristino dell’area. Situazione simile anche per la strada Verni -Trassilico, interessata nella notte di ieri dal distacco di materiale da una scarpata che ha bloccato il transito. Qui è intervenuto il personale comunale di Gallicano con il pronto posizionamento di geoblock, per una situazione di fragilità che sarà verificata.

A Bagni di Lucca chiusa la strada che da Ponte a Serraglio porta alla frazione di Granaiola e dintorni, nel tratto compreso tra il Demidoff e l’incrocio con il Paretaio. Impossibile, a ieri, stabiliere quando avverrà la riapertura.

Fiorella Corti