Una lunga storia iniziata nel 1932

“Foto Ghilardi“, storico studio fotografico, era nato in via Mordini nel 1932 ed era rimasto lì nella sede a due passi dal Fillungo per ben 84 anni. Poi dall’agosto 2016 il sofferto trasferimento in via del Fosso, vicino a Porta San Jacopo, dove l’atività era proseguita fino alla chiusura del dicembre 2022. Anche qui una sofferta e inevitabile decisione di Lucio Ghilardi, classe 1960, che aveva gestito lo storico studio dal 1985 con grande maestria e un tocco d’artista.

Era stato proprio il padre di Lucio, Eugenio, ad aprire lo studio di fotografo con suo fratello Alberto. Era appena ritornato da fare il militare mentre il fratello lavorava al fotografo Bertini. Quando quest’ultimo cessò l’attività decisero di rilevarla e di aprire il proprio negozio. Alberto poi aprì un negozio di ottica in Fillungo. All’epoca ci lavoravano sei persone: i genitori di Lucio e quattro dipendenti. Eugenio portò avanti l’attività in via Mordini fino al 1985, l’anno in cui morì a 75 anni. Con la sua macchina fotografica aveva raccontato oltre 50 anni di vita di Lucca e alcune sue immagini sono diventate simboli della nostra città.