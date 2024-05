Una lunga notte in rosa. L’attesa diventa una festa

Lucca in Rosa. Il Caffè delle Mura riapre le porte in grande stile. Alla vigilia dell’arrivo della quinta tappa del d’Italia, la città si è colorata completamente di rosa. Una sera di festa all’Antico Caffè delle Mura che, oltre ad annunciare la sua riapertura, ha ospitato la cena d’attesa della quinta tappa.

È stato un momento di gioia autentica, all’insegna della passione per il ciclismo. La serata di martedì è iniziata con la pedalata in rosa, un evento coinvolgente che ha visto la partecipazione di centinaia di persone di ogni età, indossando la classica maglia rosa e pedalando per le strade della città. Un momento di festa e di puro amore per questo sport. Dopo lo spettacolare avvio della pedalata, dato dal sindaco Mario Pardini e dagli assessori, è arrivato il momento della cena ospitata nei locali rinnovati del Caffè delle Mura, dove storia e fascino si mescolano con la determinazione dei nuovi proprietari, i fratelli Costa, Simone e Umberto.

Con tanto entusiasmo, hanno annunciato la riapertura del locale e in occasione della cena in rosa hanno presentato le loro specialità, augurandosi che questa sia solo la prima di molte serate memorabili nel loro giardino restaurato. "Siamo entusiasti e soddisfatti di questo progetto e di questo evento. - ha detto il sindaco Pardini – il Giro d’Italia va solo che omaggiato e festeggiato e questo luogo rinnovato è più che all’altezza. L’ambiente è straordinario e siamo certi che tornerà ad essere un punto di riferimento nel centro storico di Lucca".

La serata è proseguita nel suggestivo giardino del Caffè delle Mura, rimesso a nuovo, e completamente illuminato da una luce rosa, proprio per l’occasione. Tra gli ospiti illustri, i fratelli Fanini, autentica storia del ciclismo lucchese, e il celebre ciclista Alessandro Petacchi, che ha reso l’evento ancora più speciale con la sua presenza.

"Pronosticare la tappa che arriva a Lucca è difficile - ha detto AleJet Petacchi - Per esperienza credo che sia adatta ai velocisti, che si contenderanno la vittoria. Penso ci sia spazio per recuperare in velocità dopo alcuni chilometri più difficoltosi. Tappe come questa, che attraversano le mie regioni, mi avrebbero entusiasmato molto. Arrivare a Lucca sarebbe stato come tornare a casa".

Tra gli altri anche Karl Kopinski che, con l’aiuto di Lucca Crea ha dato il via ad una mostra d’istallazioni dedicata al ciclismo. Il Caffè delle Mura, con la sua storia millenaria e il suo fascino intramontabile, si conferma ancora una volta come luogo d’incontro e di convivialità, che è riuscito a rendere omaggio ad un evento di grande spessore come il Giro d’Italia.

Rebecca Graziano