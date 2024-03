“Una giornata qualunque“ chiude la stagione della prosa

Gaia De Laurentis e Stefano Artissunch chiudono domani sera, ore 21, la stagione di prosa 2023/2024 del Teatro Accademico con la commedia "Una giornata qualunque" di Dario Fò e Franca Rame, musiche Banda Osiris, regia dello stesso Artissunch. Una commedia, in atto unico, divertente e vivace, traccia un caustico ritratto delle nevrosi femminili condensando il meglio della comicità di Dario Fo e Franca Rame. La protagonista è una donna, Giulia che si è separata dal marito dopo 35 anni e che vive sola in una casa piena di aggeggi elettronici. Di mestiere fa la manager pubblicitaria e quindi ha nella sua casa-ufficio tutta la strumentazione necessaria per fare filmati.

La solitudine la sta logorando e non ha più voglia di vivere. Ha deciso di suicidarsi e di lasciare un messaggio video all’ex marito nel quale vuole confessargli di averlo molto amato e dove vuole parlargli della sofferenza della separazione dalla quale sono scaturiti per lei molti vizi come il fumo, l’alcol ed il mangiare senza regole. Nel suo monolocale ha creato diversi "congegni elettronici" per contrastare questi vizi. La biglietteria del teatro apre alle ore 20,00.

M.N.