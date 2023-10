Una giornata di confronti e idee in San Francesco

Si preannuncia un successo la Giornata delle Professioni dal titolo “La responsabilità e il valore delle Professioni nella società che cambia”.

L’evento, organizzato dal Comitato delle professioni ordinistiche della provincia di Lucca oggi nella chiesa di San Francesco ha già incassato la ricca presenza delle scuole della provincia: un’occasione per i 14 ordini coinvolti - dottori agronomi e forestali, periti agrari, avvocati, architetti, commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, farmacisti, geologi, geometri, medici, ingegneri, notai, periti industriali e veterinari - di parlare soprattutto alle giovani generazioni.

“L’evento - spiega la presidente del Comitato, avvocato Carla Guidi - è ormai un appuntamento annuale per la città. Un’occasione per confrontarsi tra professionisti - saranno 500 i presenti in sala - e i giovani. Un’occasione, ancora, per confermare come il ruolo delle professioni ordinistiche sia centrale e utile per sostenere la cittadinanza e la comunità e per diventare quell’interlocutore e intermediario tra cittadini e istituzioni. Quella svolta dagli ordini è un’attività essenziale, di vera e propria guida tra la burocrazia e atti sempre più complessi richiesti dalla società in continua evoluzione“. La giornata si aprirà con un momento dedicato alle scuole, mentre nel pomeriggio si terrà la lectio del professore Pietro Ichino dal titolo “Il valore dell’indipendenza - Ruolo e peculiarità del lavoro autonomo nell’era dell’Intelligenza artificiale e dell’automazione”.

A seguire la tavola rotonda con Riccardo Zucconi, deputato, membro della Commissione attività produttive, commercio e turismo, Elisa Montemagni, deputato, membro della Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici, Stefano Baccelli, assessore regionale a infrastrutture, Rosario De Luca, presidente nazionale Comitato Unitario Professioni, Roberto Capobianco, presidente nazionale Conflavoro Pmi, e Pietro Lucchesi, consigliere nazionale Collegio dei geometri.

La Giornata delle Professioni è organizzata grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. I due moduli (quello mattutino e quello pomeridiano), di quattro ore ciascuno, sono accreditati dagli ordini professionali aderenti sulle relative piattaforme, al fine del riconoscimento dei crediti formativi.

Per ricevere informazioni è possibile scrivere a comitatoprofessioni@gmail.com.