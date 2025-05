Una condanna e un’assoluzione per Mario Puglia

Una condanna e un’assoluzione nei due diversi processi affrontati ieri dal sindaco di Vagli Sotto, Mario Puglia. Ieri mattina, nell’udienza delle 10,30 è stato assolto in primo grado dalla giudice Nidia Genovese per l’ipotesi di stalking ai danni di un dipendente dell’amministrazione comunale, quando era sindaco. Una vicenda giudiziaria nata da una querela presentata nel 2019 da Giuseppe Maria Coltelli, ex dipendente comunale ed ex consigliere del comune di Vagli Sotto, che contestava a Mario Puglia di averlo perseguitato, riducendogli lo stipendio e portandolo a dimettersi dal proprio incarico. Puglia aveva spiegato che il taglio degli emolumenti non era un provvedimento assunto per colpire Coltelli, ma rientrava nell’ambito di una riduzione della spesa pubblica. Puglia aveva presentato controquerela, chiedendo un risarcimento. La sentenza di ieri che ha messo fine all’attesa di Mario Puglia, assistito dall’avvocato Gianpaolo Carabelli (insieme nella foto).

Ma nel pomeriggio, altro processo, finito stavolta con una condanna. Il giudice Riccardo Nerucci ha infatti inflitto in primo grado a Mario Puglia un anno e 4 mesi di reclusione con interdizione dai pubblici uffici, per falso in atto pubblico nell’esercizio delle sue funzioni, per aver predisposto una falsa ordinanza relativa alla realizzazione di una pista per elisoccorso. Una vicenda che risale all’aprile 2020 e che vedeva Puglia accusato di altri cinque reati (tra cui abusi edilizi e ambientali) per i quali è stato invece assolto per prescrizione. Il sindaco di Vagli annuncia che presenterà ricorso in appello contro la condanna.