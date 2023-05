Un weekend frizzante con la “Via Vinaria“

Scatta sabato 20 e domenica 21 maggio (in entrambe le giornate l’orario è dalle 14 alle 19), la manifestazione "Via Vinaria" a Montecarlo. Una kermesse che vedrà appassionati presenti non solo dalla Lucchesia, ma da tutta al Toscana. E’ una specie di anteprima della festa del vino che andrà in scena dal 31 agosto all’11 settembre. In questo week end ci sarà la possibilità di visitare le fattorie, scoprirne i segreti, degustare i rossi e i bianchi doc del territorio, con le cantine che assurgeranno al ruolo di monumenti, come piazze, chiese e statue perché ognuna ha una storia da raccontare. A suffragare questo c’è la novità di questo 2023: oltre alle botti e al nettare di Bacco, in quelle stanze si potranno ammirare anche i quadri degli artisti locali, compresi i notissimi Roberto Pasquinelli e Giorgio Carezzi. Arte e vino hanno in comune molto più di quanto si pensi. Anche coltivare le viti, produrre uva sono forme di arte. E i montecarlesi ne sanno qualcosa, visto che quasi tutto l’intero tessuto economico è basato sul vino.

I turisti potranno recarsi in varie aziende vitivinicole ed agricole. Presente, come ogni anno utilissimo, il cosiddetto "wine bus", una navetta gratuita che trasporta i visitatori sul colle , nelle varie zone dove sono ubicate le fattorie, distanti anche alcuni chilometri le une dalle altre. Previsti pacchetti promozionali con pernottamenti nelle varie strutture ricettive della zona e menù tipici. Chi volesse può approfittare dell’apertura per visite guidate sia della chiesa della Collegiata di S.Andrea sia della Fortezza.

Ma.Ste,