Un successo gli screening gratuiti della Misericordia

Una manifestazione proficua. Successo per la nona giornata della salute, a cura della Misericordia di Montecarlo al Polo operativo di località Fornace, sede dell’Arcicofraternita. L’iniziativa ha rappresentato un momento di prevenzione e sensibilizzazione per il territorio. I presenti hanno usufruito gratuitamente di numerosi servizi sanitari e di benessere. Tra le prestazioni offerte, figurano la misurazione della pressione arteriosa, la verifica della saturazione di ossigeno nel sangue, la frequenza cardiaca e l’elettrocardiogramma, con la possibilità di ricevere una consulenza cardiologica di base, screening audiometrici, visite otorinolaringoiatriche, podologiche, nutrizionali (con i consigli di biologi e nutrizionisti), logopediche, psicologiche (a cura dello sportello di ascolto), ma anche diabetologiche (una delle malattie maggiormente in espansione negli ultimi tempi). Oltre a tutto questo aggiungiamo o controlli della vista con screening della cornea.

Non sono mancati anche servizi di auricoloterapia e riflessologia. Tutto ciò per promuovere il benessere globale della popolazione. L’evento ha anche previsto incontri dimostrativi sull’utilizzo del defibrillatore automatico (Dae), sempre più importante saperlo usare e sulle tecniche di rianimazione cardiopolmonare, rivolti sia ad adulti sia ai bambini, con l’impegno dei formatori della Misericordia montecarlese. Queste sessioni pratiche hanno avuto l’obiettivo di sensibilizzare e formare i partecipanti sulle manovre di primo soccorso, strumenti essenziali in situazioni di emergenza. Poi c’è stato anche un momento dedicato al benessere psicologico, con tecniche di rilassamento per la salute mentale. La giornata ha confermato quindi l’impegno della Misericordia di Montecarlo nel promuovere stili di vita sani e la cultura della prevenzione e della tutela della salute. Ma.Ste.