Un sito web per lo shopping del territorio

Il commercio on line spopola ma il Comune di Capannori vuole tutelare anche i mercati, compresi quelli contadini e le cosiddette botteghe di vicinato. Si chiama Capannori Shopping il nuovo sito web realizzato dall’amministrazione comunale per valorizzare il patrimonio economico, sociale e turistico rappresentato dai mercati comunali che animano le frazioni del territorio insieme ai centri commerciali naturali e alle botteghe di vicinato. Il nuovo sito si compone di tre sezioni principali: la sezione mercati, la sezione dedicata ai Centri Commerciali Naturali (CCN) e quella dedicata alle Botteghe di paese. La nuova piattaforma web è stata presentata con una conferenza stampa svoltasi in Comune, alla quale sono intervenuti l’assessore al commercio, Serena Frediani, Stephano Tesi, direttore della Cna- Lucca e Nicola D’Olivo per ConfCommercio Lucca.

I mercati come luoghi di valenza sociale, poiché teatro di incontri, ad esempio fra gli anziani. "Dovrà essere anche attrattiva turistica – spiega l’assessore Serena Frediani - questo nuovo canale di comunicazione web permette infatti a tutti di avere a disposizione in modo veloce informazioni precise, georeferenziate e dinamiche sulla rete del vicinato tradizionale e sulle aree mercatali, nonché sulle attività culturali sociali e di intrattenimento da esse realizzate. Una vetrina virtuale per il commercio tradizionale locale costituito da micro-piccole imprese individuali che offrono servizi importanti alla cittadinanza".

Ma.Ste.