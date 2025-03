Un senso di comunità diffuso. Festival delle frazioni a Castelnuovo. Un’edizione ricca di novità

Passano da sette a otto, quest’anno, gli appuntamenti dell’ormai noto festival delle frazioni del Comune di Castelnuovo, a cominciare dal primo in programma domenica 16 marzo a Palleroso, per proseguire poi domenica 23 a Torrite, il 30 a Cerretoli, il 6 aprile ad Antisciana, il 27 aprile a Rontano , il 4 maggio a Metello, il 25 maggio a Croce di Stazzana e la conclusione il 1 giugno a Gragnanella. Parallelamente al Festival delle Frazioni si terranno altrettante escursioni, promosse da Vis Movendi ([email protected] e whatsapp 379 290 6924) e gratuite per i tesserati, lungo le vecchie mulattiere recuperate negli anni scorsi che uniscono le suddette frazioni al capoluogo e denominate ’sentieri furiosi’ con riferimento a Ludovico Ariosto. Alla presentazione dell’intera rassegna, nella sala Suffredini erano presenti l’assessore Alessandro Pedreschi e la vice presidente del Gal Simona Girelli insieme all’assessore Carlo Biagioni, i consiglieri comunali Rebecca Moscardini e Massimiliano Lana, la regista Michela Innocenti, Luca Dini per la Confcommercio, il presidente della pro loco Silvio Fioravanti, la coordinatrice per il Comune Silvia Tortelli, tutti coinvolti nell’evento a vario titolo, e i rappresentanti delle otto frazioni. La vicepresidente gal - gruppo d’azione locale - Simona Girelli ha sottolineato l’importanza della manifestazione nell’ambito del turismo rurale e opportunamente inserita nel progetto ’paesi per mano’ finanziato dal gal con 250 mila euro per recuperare o migliorare un punto o struttura del paese utile per fare aggregazione. La finalità ultima del progetto è evitare l’abbandono e invertire la tendenza allo spopolamento dei piccoli centri, cercando di creare una vera e propria microeconomia che riporti nuova linfa e servizi in ogni paese. Un progetto volto ad avviare un processo di rigenerazione territoriale rivitalizzando le frazioni creando un sentimento di comunità diffuso.

Sono state presentate poi tutte le attività che si svolgeranno durante il festival, tra le quali la grande novità di questa edizione ovvero la ’caccia al tesoro’ in ognuna delle otto frazioni, il progetto innovativo ’panchine narranti’ con il relativo passaporto delle frazioni e ’una giornata da favola’ in cui i bambini, grazie a personaggi interattivi interpretati da ’il circo e la luna’, diventeranno protagonisti di una storia che ha come finalità di proporre una morale e far conoscere storie, tradizioni ed antichi mestieri dei paesi.

Dino Magistrelli