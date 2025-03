Un presepe in ogni casa. Premiati i vincitori del concorso di Natale

Si è svolta nel Salone del Palazzo arcivescovile la premiazione dei presepi che avevano partecipato al concorso "Un presepe in ogni casa", organizzato dall’Associazione Lucchese "Amici del Presepe", con l’adesione dell’Arcidiocesi di Lucca e dell’Associazione culturale "Scuola e libertà". Della giuria – che si è riunita presso la segreteria dell’Arcivescovo – hanno fatto parte la professoressa Olimpia Niglio per l’Arcidiocesi, la professoressa Donatella Buonriposi per l’Associazione culturale "Scuola e libertà", il giornalista Paolo Mandoli per l’Associazione Lucchese "Amici del Presepe". Delle 75 schede di iscrizione pervenute è stato necessario escluderne alcune perché provenienti da città oppure paesi esterni al territorio dell’Arcidiocesi o comunque della provincia di Lucca, oppure perché non era stato fornito l’indispensabile corredo fotografico oppure audiovisivo.

Alla fine sono stati ammessi e valutati 70 presepi (di cui 33 per la categoria singoli e famiglie, 11 per la categoria chiese e comunità religiose, 4 per la categoria scuole e istituti d’istruzione, 7 per la categoria associazioni, gruppi e circoli, 2 per la categoria ospedali e case di riposo, 1 per la categoria presepi di carta alla maniera di Giuliano Barsotti, 13 per la categoria video e animazioni relative alla scena della Natività). La giuria ha assegnato premi ai vincitori delle singole categorie, ha assegnato premi assoluti, e infine ha scelto di assegnare anche alcuni premi fuori concorso.

I vincitori delle 7 categorie: Categoria 1 Singoli e famiglie, 1° premio a: Marco Pierotti di Pieve Fosciana; Categoria 2 Chiese e comunità religiose, 1° premio a Parrocchia di San Michele di Matraia; Categoria 3 Scuole e istituti di istruzione, 1° premio alla scuola primaria Attilio Mussino di Collodi; Categoria 4 Associazione, gruppi circoli, 1° premio al gruppo delle Uncinettine di Porcari; Categoria 5 Ospedali e case di riposo, 1° premio al presepe dell’ospedale Versilia; Categoria 6 Presepi di carta alla maniera di Giuliano Barsotti, 1° premio all’Oratorio "Spazio Aperto" di Bozzano degli Aranci (Massarosa); Categoria 7 Video con la scena della Natività, 1° premio al Presepe di Marignana di Camaiore. I vincitori assoluti: Terzo premio assoluto al presepe realizzato da Mauro Sorbi all’interno dello spazio "Villaggio del Natale" voluto dal Comune di Lucca a Palazzo Guinigi; Secondo premio assoluto al presepe realizzato da Annarosa Giorgi a Guamo; Primo premio assoluto al presepe realizzato da Mirko Giammattei di Camigliano.

Premiati fuori concorso: Comune di Lucca per aver rilanciato, negli ultimi 3 anni, la tradizione del Presepe curando l’allestimento di scene della Natività nel loggiato di Palazzo Pretorio in Piazza San Michele; Francesco Zavattari l’artista che ha realizzato il presepe nel loggiato di Palazzo Pretorio in Piazza San Michele in occasione del Natale 2024; Chiesa Cattedrale di San Martino di Lucca per aver unito alla scena della Natività inserita in una grotta, il segno del Giubileo 2025, ovvero Luce, che è la mascotte già presentata proprio a Lucca, in occasione di Lucca Comics; Sorelle di Santa Gemma nella Repubblica Democratica del Congo, che hanno realizzato un presepe in legno, con piante di banano e kikwembe, tessuto tipico realizzato a mano; Monsignor Paolo Giulietti, arcivescovo di Lucca, che, riattivando una tradizione, allestisce all’ingresso del Salone del Palazzo arcivescovile un presepe che viene visto e ammirato da moltissime persone nelle settimane a cavallo del Natale.