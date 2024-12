Un pranzo gratis per i bisognosi

Una bella e generosa iniziativa quella pensata da un noto ristoratore della Valle del Serchio che ha la sua attività di accoglienza nel borgo di Coreglia Antelminelli e ha deciso di tenerla aperta nel giorno di Natale per offrire il pranzo alle persone più fragili, sole e bisognose. Sì tratta di Pietro Saracino e del suo Ristorante e Pensione ‘L’Arcile‘, che si trova in pieno centro storico del capoluogo del comune di Coreglia Antelminelli, proprio a due passi dal Palazzo comunale.

"Ho deciso di andare contro corrente in una giornata tanto speciale come il Natale, nella quale solitamente i ristoratori pensano a fare affari con maggiore facilità", spiega la sua iniziativa solidale lo stesso Pietro Saracino, meglio conosciuto come Piero, gestore di diverse altre attività del settore ristorazione, commercio e pubblici servizi nello stesso comune di Coreglia, oltre a ‘L’Arcile‘.

Saracino, dunque, annuncia meglio la sua decisione: "Ho scelto di aprire le stanze del mio locale alle persone più deboli e in difficoltà economica o sociale, per offrire loro il pranzo natalizio. Saranno benvenuti anche eventuali contatti con le varie associazioni che si occupano di aiutare gli ultimi e i bisognosi, che saremo lieti di accogliere in modo completamente gratuito. Gli affari, del resto, non sono tutto".

Dalle 12, dunque, del 25 Dicembre, le porte del Ristorante L’Arcile saranno aperte per offrire un pasto solidale, dall’antipasto al dolce, e provare a fare sentire meno soli tutti coloro che vorranno condividere il giorno di Natale e godersi con serenità un buon pasto conviviale.

Per contattare il ristorante L’Arcile in Via del Mangano 1 a Coreglia Antelminelli e prenotarsi per il pranzo di Natale gratuito chiamare il numero 0583 78390.

Fio. Co.