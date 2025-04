Un olivo a scuola: a lezione col Maestrod’olio

Continuano gli appuntamenti nelle scuole dell’Associazione Maestrod’olio di Fausto Borella. Un progetto denominato “Un Olivo in Ogni Scuola” ogni anno sostenuto dal patrocinio del Ministero dell’Istruzione che mira a sensibilizzare i più piccoli a riconoscere un olio extravergine commerciale rispetto a uno artigianale di qualità. Anche ieri, il Maestrod’olio Fausto Borella e i suoi collaboratori si sono recati alle Scuole Primarie di San Concordio dove si sono tenuti nuovi appuntamenti di lezioni-degustazioni rivolte ai più piccoli.

Da anni Borella è impegnato in queste attività di sensibilizzazione del prodotto olio extravergine di qualità rispetto a quello commerciale. Anche quest’anno, con il patrocinio del Comune di Lucca e dell’Ufficio Scolastico Provinciale, il Maestrod’olio ha sostenuto molti incontri nelle scuole di tutta la Provincia di Lucca, arrivando fino alla Versilia e a piccoli istituti scolastici, come quello di Villa Collemandina, in Garfagnana. Ieri Fausto Borella ha continuato il suo progetto di degustazioni nell’Istituto Comprensivo Ungaretti di San Concordio dove sono state tenute degustazioni a classi terze e classi quarte. Grande interesse da parte dei più piccoli che anche in questa occasione hanno dimostrato molta curiosità e voglia di capire e imparare la differenza tra un prodotto commerciale e uno di qualità artigianale.

L’appuntamento di ieri è stato ancora più emozionante per gli studenti e tutte le insegnanti della scuola, in quanto ha visto la piantumazione di una piccola pianta di olivo donata dall’Associazione Maestrod’olio in relazione alle degustazioni nelle scuole, ma anche il ricordo di uno studente della scuola, Giacomo Innocenti, venuto a mancare qualche anno fa a seguito di una malattia rara. Alla cerimonia erano presenti anche la madre dello studente e Gino Carignani, dirigente scolastico del Comprensivo Ungaretti, oltre alle classi coinvolte nel progetto. Momenti di commozione, ma anche di grande forza e positività grazie alla presenza di 120 bambini di tutto l’istituto che hanno materialmente piantato l’olivo in ricordo del loro compagno. Le lezioni del Maestrod’olio continueranno ancora per il prossimo triennio con nuovi appuntamenti sempre rivolti a tutti gli Istituti scolastici che vorranno aderire all’iniziativa completamente gratuita.