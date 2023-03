Un mese ricco di eventi e incontri per la “Piccola Artemisia cresce“

Entra nel vivo il nuovo ciclo di attività "Piccola Artemisia Cresce" a Capannori, con le realtà del terzo settore. Tanti gli incontri in programma a marzo presso il centro per le famiglie di via Guido Rossa. Il 2 e 9 marzo, ore 9.30, ‘Letture per bambini’, della scuola primaria di Lammari; 3 marzo ore 18- 19, ‘Babywearing’, incontro per genitori con figli in età 0-3 anni. Il 4 e 18 marzo ore 16.30-18 ‘Ragazzi – Figli delle app, incontro riservato agli adolescenti sull’uso consapevole delle nuove tecnologie. Per iscrizione, inviare una mail a: [email protected]; 6 e 20 marzo ore 17- 18 ‘L’ascolto di se stessi attraverso la respirazione e il movimento’, incontro per adulti con Daniela Sesti, operatrice olistica bioenergetica- Associazione "La Farfalla" e Cooperativa sociale "La Luce"; 7 marzo ore 10 ‘Una mamma tira l’altra’, incontro gratuito rivolto alle mamme in attesa e con bambini in età 0-12 mesi; 10 marzo ore 16.30- 17.30 ‘Biblioteca itinerante in natura’, laboratorio per bambini 3-6 anni.

Lo stesso giorno dalle 18.30 alle 19.30 ‘Pannolini lavabili’, incontro formativo sui pannolini lavabili con Elena Napoletano; 11 marzo ore 16.30-18 ‘Genitori – Figli delle app’, incontro riservato ai genitori sulla tematica dell’uso consapevole delle nuove tecnologie. Non serve prenotazione. Info e resto del programma [email protected]