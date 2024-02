Un luogo per i cittadini. Il campo sportivo pronto a rinascere. Via libera dalla giunta

Spazio di comunità e non più campo sportivo. Partita la manifestazione di interesse per attivare un patto di collaborazione con vari soggetti, associazioni in primis, per la gestione, la cura e la manutenzione condivise del campo sportivo ( a questo punto ex) di San Leonardo in Treponzio, nel territorio capannorese di proprietà del Municipio di piazza Moro. Con una delibera del 6 febbraio 2024, la giunta ha dato semaforo verde al cambio di destinazione urbanistica, con finalità di creare un luogo per la cittadinanza dove organizzare manifestazioni di aggregazione e ricreative, ma non quelle calcistiche. La forma di gestione più idonea per lo stesso per un periodo transitorio di 18 mesi, fino ad avvenuto cambio di destinazione. La conferma arriva dalla determinazione numero 199 dei giorni scorsi, dove si parla di progetti di valenza istituzionale proposti da associazioni del territorio. La struttura è composta come segue: campo polivalente ed area a verde pubblico attigua, inserito nell’elenco del patrimonio disponibile dell’Ente e l’area destinata al football.

Trattandosi di superficie con manto erboso, fruibile da tutta la cittadinanza, è necessario garantirne il decoro e la pulizia. Da una stima effettuata per l’esecuzione del patto di collaborazione con le associazioni, in base al prezzario della Regione valido fino al 31 dicembre 2024, il costo minimo per la manutenzione a carico della civica amministrazione sarebbe pari a 2.833,94 euro, compresa IVA al 22%. Il Comune riconoscerà un sostegno economico di 1.420 euro, per tutto il periodo dell’accordo (18 mesi), che sarà liquidato dietro presentazione di nota di debito a seguito di rendicontazione relativa alle spese effettivamente sostenute. Il testo dell’avviso e il relativo modulo di presentazione delle proposte di collaborazione potranno essere consultati e scaricati dal sito del Comune di Capannori, www.comune.capannori.lu.it , nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti".

Le proposte di collaborazione, debitamente compilate e firmate, potranno essere presentate entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione che è del 20 febbraio, quindi scadenza il 6 marzo prossimo.

Massimo Stefanini