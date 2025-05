“Un intruso in convento“ in scena venerdì al teatro di Saltocchio

Nell’ambito della rassegna teatrale Toscana Anspi 2025, organizzata dal Circolo Anspi di Saltocchio in collaborazione con la compagnia teatrale In Dolce Compagnia e dedicata alle compagnie teatrali amatoriali, sabato alle 21.15 al teatro del Centro S.Andrea di Saltocchio, la compagnia teatrale “Gli sparvieri” di Siena metterà in scena la divertente commedia “Un intruso in convento“. L’ingresso è libero. La commedia è ambientata a fine della seconda guerra mondiale. Un feroce ed anche un po’ ottuso fascista è sulle tracce di un partigiano che, aiutato da un curato di campagna, cerca riparo in un convento, sconquassando la delicata routine delle suore che vi abitano.

Tra varie gags dello spettacolo viene ribadita più volte l’inutilità della guerra e del dolore che porta con sé. Ma il finale sarà in ogni caso allegro, dando la speranza di gioia. Con la partecipazione di Angela Maggi (voce e violino) e Anna Maria Terzuoli (trucco). In scena Lilly Iacovini, Cristina Loffredo, Laura Bonari, Marta Bellini, Gioia Pancino, Camilla Cepparulo, Alberto Coradeschi, Alessandro Machetti e Max Milanesi.

Lo spettacolo che sarà rappresentato sabato 17 è il settimo appuntamento della rassegna teatrale Toscana Anspi 2025 che proseguirà poi nelle seguenti date: sabato 7 giugno con la Compagnia “Poveri ma ganzi“ di Cecina con la commedia brillante “Così fan tutti o quasi”.

Il cartellone della rassegna teatrale è incentrato interamente su commedie e spettacoli brillanti e divertenti e vede partecipare compagnie teatrali amatoriali di varie parti della Toscana. Tutte le rappresentazioni si terranno al teatro del Centro Sant’Andrea di Saltocchio e sono a ingresso libero. Per informazioni il numero da contattare è 334-6550812.