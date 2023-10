Un incontro pubblico per Halloween a Borgo a Mozzano: scopri le novità!

Con il passare dei giorni di ottobre, si avvicina sempre di più la notte più spaventosa dell’anno, quella che accende e fa brillare Borgo a Mozzano, la notte di Halloween.

A Borgo a Mozzano, chiarita la questione controversa con Halloween Celebration, si stanno già predisponendo i preparativi per la Festa di Halloween, 29^ edizione, che i terrà sabato 31 ottobre prossimo. Quella di quest’anno è un’edizione ricca di novità. Prima tra tutte il cambio del nome: l’evento si chiamerà “Halloween Borgo a Mozzano”, poiché l’amministrazione ha deciso di non rinnovare il rapporto di collaborazione con il vecchio format Halloween Celebration. L’edizione di quest’anno sarà infatti realizzata con la collaborazione di Armando Fancelli per la parte amministrativa, del comandante Marco Martini e del suo ufficio in qualità di tecnici e dell’associazione BEA (Borgo espressione artistica).

Halloween Borgo a Mozzano si avvicina sempre di più, e mentre proseguoni i preparativi, è pronto previsto un punto fondamentale dell’organizzazione di quest’anno.

In vista del grande evento, l’amministrazione comunale e l’associazione BEA Borgo espressione artistica invitano la cittadinanza domani, lunedì 9 ottobre alle 21 alla Sala delle Feste, alla presentazione del progetto e di tutte le novità della 29^ edizione della manifestazione.