"Un grande traguardo per la nostra città"

La soddisfazione per il risultato ottenuto è visibile negli sguardi e nei volti dei membri dell’amministrazione comunale di Lucca. La giunta ha, infatti, creduto fin da subito nella candidatura all’Oscar italiano del Cicloturismo della ciclovia intitolata a Puccini. Un progetto nato dalla volontà di fare di questo percorso ciclabile, che attraversa il comune di Lucca fino alle porte della Versilia, un mezzo di promozione del turismo lento e sostenibile nella piana lucchese.

"Un riconoscimento importante – queste le prime parole dell’assessore al turismo Remo Santini dopo la vittoria a Cesena -, una vittoria per tutto il territorio, che avrà un’eccezionale e positiva ricaduta sulle presenze di cicloturisti e appassionati, alimentando così i già straordinari trend che stanno vedendo la nostra città e le sue zone limitrofe scalare le classifiche di interesse e di flusso a livello internazionale".

Lucca è una delle mete preferite tra i ciclisti stranieri che, in non pochi casi, scelgono di venire in Lucchesia, a volte dai luoghi più distanti, proprio per poter trascorrere una vacanza all’insegna dello sport e del movimento all’aria aperta. La Lucchesia, grazie ai suoi molti paesaggi, è una meta ideale per molte attività: dal ciclismo al trekking fino alle semplici escursioni in compagnia.

"Iniziamo l’estate con una grande notizia per Lucca – ha dichiarato il sindaco Mario Pardini -, che arriva non a caso oggi in occasione della Giornata mondiale della Bicicletta. Un grande riconoscimento che certifica l’impegno dell’amministrazione comunale e delle altre realtà competenti nella valorizzazione di un percorso unico a livello italiano, tappa immancabile di ogni itinerario territoriale ed apprezzato a livello internazionale".

In quanto vincitrice dell’ottava edizione dell’Oscar italiano del Cicloturismo, Lucca ospiterà la prossima edizione dell’evento dedicato al ciclismo e al turismo sostenibile nel 2024.

A.Fal.