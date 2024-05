Un grande successo per la "Festa dello Sport"

Grande successo per la "Festa dello Sport" domenica scorsa, con un pubblico straripante, assistito dal bel tempo. La manifestazione è stata riscoperta dalla nuova Pro-Loco, in collaborazione con la parrocchia del Sacro Cuore e di molte associazioni locali ed altre provenienti da tutta la provincia, con il patrocinio del Comune di Bagni di Lucca. Location principale dove erano stati sistemati numerosi stand, il parco pubblico di via Casalini, ma molti altri i luoghi allestiti per la festa, come il parco di villa Webb a Bagni alla Villa, le vie del capoluogo, la piazza del monumento ai Caduti, la piazza del Municipio, il campetto di calcio dietro il palazzo comunale. Durante la giornata si sono susseguite esibizioni e dimostrazioni dei vari sport ed anche dei veri e propri piccoli tornei con la partecipazione di ragazzi e bambini, ma anche adulti, come i tornei di Ping Pong e di biliardino poi i tornei di scacchi, di balestra storica, quello di calcetto e quello di pallavolo. Al termine i vincitori sono stati premiati davanti al palazzo del Comune dal vicesindaco Sebastiano Pacini, dal delegato allo Sport Silvano Salotti e dal neo presidente della Pro-Loco Daniel Citti. Oltre 30 le associazioni sportive coinvolte, insieme alle associazioni culturali e ai commercianti locali con tanti visitatori, in gran parte gruppi familiari al completo.

Hanno partecipato con propri stand anche la Croce Rossa di Bagni di Lucca e il Gruppo Auser. Presi d’assalto, naturalmente, gli stand gastronomici. Nell’occasione della Festa è stata inaugurata dal direttivo, da pochi mesi insediatosi, la nuova sede della Pro-Loco, in via Umberto. La Festa dello Sport, rilanciata quest’anno dopo i successi del passato, va in archivio con un bilancio più che positivo, che promette bene per il futuro della manifestazione.

Marco Nicoli