Un fumetto sulla zuppa alla frantoiana

Un fumetto dedicato alla zuppa alla frantoiana. Lo hanno creato Stefano Tofani e Valerio Barchi. ‘Il mistero della zuppa di durvere’ (anagramma di verdure), questo il titolo del fumetto promosso dalla Piana del Cibo, di cui fanno parte i Comuni di Capannori, Altopascio, Porcari e Villa Basilica, con il contributo del progetto europeo Foodclic, che sarà presentato giovedì 27 marzo alle ore 17.30 nella sala Pardi del polo culturale Artèmisia di Tassignano, nell’ambito della rassegna letteraria ‘Parole in tavola’. Il fumetto è il risultato di un lavoro di squadra svolto dal ‘Tavolo sull’educazione alimentare’ della Piana del cCbo che ha collaboratore con i due autori di grande talento, Stefano Tofani per la storia e Valerio Barchi per le illustrazioni. Intervegno il sindaco Giordano Del Chiaro e Massimo Rovai, presidente della Piana del Cibo.