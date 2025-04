Un fiore al centro della comunità. Torna la Mostra Mercato Azalea. Presentato il programma in Comune

Presentato ieri in Comune dal sindaco Patrizio Andreuccetti, dal vice sindaco Armando Fancelli, dall’assessore alle manifestazioni Simona Girelli e dalla responsabile dell’ufficio cultura Laura Magnani il programma della Mostra Mercato Azalea 2025, che si terrà a Borgo a Mozzano sabato e domenica. In anteprima mercoledì ci sarà in sala consiliare il convegno "L’azalea di Borgo a Mozzano: un fiore al centro di una comunità", dalle ore 14 alle 17, con la partecipazione di diversi relatori di categorie (Cia, Coldiretti, Confagricoltura), le Unione dei comuni della Media Valle e della Garfagnana, il Gal Montagna Appennino, rappresentanza dei produttori. "La Mostra Mercato dell’Azalea è una manifestazione importante – ha introdotto il sindaco Andreucccetti – che lancia un evento che è volano di economia per tutto il territorio. Un programma ricco di opportunità nelle due giornate della festa per famiglie e adulti, con spazi dedicati ai bambini. Si attendono, come sempre, tantissimi visitatori. Grazie a tutti coloro che hanno collaborato". L’assessora Girelli ha ribadito la valenza della manifestazione che coinvolge nell’organizzazione molti volontari, i Floricoltori, le associazioni locali e le realtà scolastiche e commerciali di tutto il territorio comunale. Una novità l’adesione delle Camelie di Capannori, cui il comune di Borgo renderà la visita, nel segno di un’apertura extra territoriale di collaborazione e scambio.

Il vice sindaco Fancelli si è augurato la buona riuscita della festa ricordando che è ad ingresso libero, come le precedenti edizioni. Il programma delle due giornate è molto ricco e variegato: taglio del nastro sabato mattina elle ore 10.30 in piazza XX settembre davanti al palazzo comunale. Tutto il centro addobbato con fiori, cultura e tradizione, un percorso aiuole e gli immancabili stands gastronomici e i prodotti tipici in ogni angolo del Borgo e degustazione di vini, nelle piazze, nei vicoli, con animazioni e tanta musica, con l’esibizione itinerante del complesso bandistico di Corsagna, la Banda di Valdottavo e la Merciful Band della Misericordia di Borgo a Mozzano.

Nell’area commerciale del Penny Borgo in Fiera, tante idee per gli acquisti per la famiglia e per la casa. Apertura straordinaria del Museo della Memoria, con visite guidate ai bunker della Linea Gotica. Possibilità di visitare il convento francescano e il suo giardino. E per i bambini "Pompieropoli": gioco con i Vigili del Fuoco anche per la prevenzione incendi. Ingresso gratuito.

Marco Nicoli