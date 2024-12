Un fine settimana di grandi eventi. Torna il “Doppio dell’Immacolata“. E tutto il gusto di ‘Barga Cioccolato‘

Il Natale a Barga inizia ufficialmente con il 7 dicembre, giorno di uno speciale momento della tradizione natalizia barghigiana: il "Doppio dell’Immacolata", il tradizionale concerto delle campane del Duomo di Barga che, alla vigilia dell’Immacolata Concezione vengono suonate per un’intera ora dai campanari del Duomo di Barga che si alternano nel faticoso compito di tirare le tre secolari e grandissime campane barghigiane.

E’ quasi un concerto per i barghigiani, oltre che un vero e proprio segnale che si sta entrando nel periodo delle festività natalizie della cittadina. Nello stesso orario, dalle 21 alle 22, si terrà anche la Fiaccolata con l’immagine della Madonna del Molino che sarà portata dalla chiesa dell’Annunziata fino in Duomo. Il 7 e l’8 dicembre a Barga saranno poi giorni speciali, anzi dolcissimi. Ritorna infatti Barga Cioccolato, evento promosso dal Comune e curato da We Planner con la collaborazione di tante associazioni.

I veri protagonisti saranno praline, torte, cioccolate calde, fondute, mousse, tavolette ripiene, liquori e tante altre produzioni artigianali a base di cioccolato. Barga Cioccolato quest’anno accoglie un maggior numero di espositori e molte novità. Potrete trovare il laboratorio di Willy Wonka e, nella giornata di domani, sarà presente Gabriele Citti, giovane capannorese vincitore della 11esima edizione di Bake Off Italia.

Sarà proprio Gabriele Citti a tagliare il nastro e dare avvio alla manifestazione, pronto a passeggiare per le vie del centro storico, incontrare i fan e visitare gli stand gastronomici. Il Festival della cioccolata aprirà le porte domani alle 10; l’inaugurazione istituzionale sarà sempre domani alle 15.30 dove saranno presenti al taglio del nastro le novità di questa edizione appunto "Willy Wonka" che poi durante le due giornate si potrà incontrare in giro nelle vie del centro storico e nel suo "laboratorio", e Gabriele Citti che incontrerà i cioccolatai e il pubblico per le vie del centro.

Per i dettagli e per conoscere di più su quanto sia possibile trovare e degustare a Barga si può visitare la pagina Facebook e Instagram di "Barga in Cioccolato".