Un evento davvero per tutti i gusti “Sagra delle sagre“, che successo

Tanta allegria, socialità e centinaia di coperti preparati dai tanti volontari che hanno dato vita alla ‘Sagra delle Sagre’. Alla seconda edizione, la festa di tutte le sagre del territorio di Capannori ha riscosso un grandissimo successo attirando centinaia di persone domenica sera, in piazza Aldo Moro, di fronte al Municipio.

Da tutti i paesi si sono ritrovati in tanti, per non mancare all’evento promosso dall’amministrazione comunale per valorizzare il cibo della tradizione capannorese e in particolare i più tradizionali piatti tipici del territorio. Tante le diverse tipologie di pietanze che sono state preparate dalle sagre capannoresi coinvolte in prima persona nella serata e che, grazie alla collaborazione dell’Associazione Italiana Celiachia (AIC) Toscana, ha proposto anche piatti davvero per tutti.

"Siamo molto soddisfatti della grande partecipazione registrata da questo evento - dichiara il sindaco Giordano Del Chiaro - una vera e propria festa di comunità improntata al buon cibo della tradizione, alla convivialità e all’aggregazione. Un’iniziativa che è stato possibile realizzare grazie a tutte le sagre del territorio. Un grande grazie all’assessora Silvana Pisani che ha dato un fondamentale apporto all’organizzazione dell’evento. Un ringraziamento anche a tutti i volontari e le volontarie delle sagre e all’orchestra ‘Morena e l’Eco del Serchio".

La ‘Sagra delle Sagre’ è stata realizzata nell’ambito dei progetti Foodclic e Piana del Cibo, e ha visto la collaborazione dell’Associazione Italiana Celiachia (AIC) Toscana e di Qualità & Servizi e sponsor ’Naturanda’ e ‘Madel Carta’.

Le sagre che hanno partecipato all’evento sono state: Festa “Arca di Noè“ di Camigliano, Sagra paesana di San Jacopo di Lammari, Sagra Paesana di Lunata, Sagra della Corte di Marlia, Sagra del fungo porcino con polenta di Massa Macinaia, Sagra dell’oliva dolce di Matraia, Sagra del Tagliarino di Paganico, Sagra del Tordello Casalingo di Segromigno in Monte, Sagra della zuppa alla frantoiana di Segromigno in Piano.