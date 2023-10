Un convegno dedicato alla storia delle famiglie gallicanesi

Organizzato dall’Istituto Storico Lucchese, sezione di Gallicano, si svolgerà sabato 28 ottobre, alle 15,30, al Ciaf (Centro internazionale artistico del fanciullo), in via San Giovanni, 4, un convegno pubblico, aperto a tutti, dedicato alla storia delle famiglie gallicanesi nei secoli, con uno spaccato sulla prima emigrazione dell’Ottocento e del Novecento. Questa interessante iniziativa rientra nell’ambito del Progetto Pnrr "Il Turismo delle Radici – Una Strategia Integrata per la ripresa del settore del Turismo nell’Italia post Covid-19" del Ministero degli Affari Esteri, che ha fornito apposito patrocinio all’evento.

Il 2024 sarà infatti l’anno delle radici italiane nel mondo e coinvolgerà oltre alla Farnesina gli enti locali e l’associazionismo, così come le nostre numerosissime comunità all’estero. Dopo l’introduzione di Loretta Mazzanti, presidente della sezione dell’Isl di Gallicano, seguirà l’intervento di Mariangela Dalfovo, coordinatrice regionale Pnrr Turismo delle Radici - Toscana e Liguria, che presenterà il progetto ministeriale. A seguire interverranno Manuele Bellonzi con un breve spaccato sulle ragioni della ricerca genealogica e Sauro Simonini sulle famiglie antiche di Gallicano e il fenomeno dell’emigrazione (1800-1950).

Il lavoro pluriennale di Simonini, che ha ricostruito centinaia di alberi genealogici gallicanesi, permette oggi di ritrovare la storia di tutte le famiglie della comunità nei secoli. Un’impresa incredibile svolta sugli archivi locali e non, che è di grande utilità per chi, soprattutto residente all’estero, vuole oggi ricostruire le proprie radici locali.

Chiuderà l’incontro un personaggio molto conosciuto in zona, Carlo Ilio Mannocci dall’Oregon, che in diretta, tramite collegamento dagli Stati Uniti, presenterà brevemente la storia e le vicissitudini della sua emigrazione americana.