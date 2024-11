Un check up digitale sul benessere psicofisico

Uno speciale check up digitale, non invasivo, che in pochi minuti fornisce risposte importanti sul nostro stato di benessere psicofisico, grazie ad alcuni modernissimi apparecchi che utilizzano anche l’intelligenza artificiale. Sono le novità proposte dal Centro di Sanità Solidale degli Amici del Cuore che ha sede in via dei Macelli 101 a Lucca. Responsabile del progetto è il dottor Giovanni Paterni, specialista in Cardiologia, agopuntore e responsabile delle Medicine Complementari del Centro.

Qui sta nascendo un Ambulatorio Diagnostico unico ed esclusivo nel suo genere, che, partendo dalla valutazione del soggetto nella sua globalità funzionale, intende offrire un percorso di “salutogenesi” con trattamenti peculiari per ogni singolo individuo. Le apparecchiature sono

il “PPG Stress flow“ e la “Bia-Acc“ della Biotekna, oltre all’actigrafo da polso “Dormi“ della SleepActa. Grazie a questi dispositivi medici certificati dal Ministero per la Salute, è possibile individuare strategie fisico-nutrizionali specifiche mirate al recupero della salute e del benessere. Un passo avanti nella predittività di salute basata sulla identificazione di fattori di rischio modificabili con lo stile di vita e monitorabili nel tempo. Grazie alla “Bia-Acc“, si esegue I’analisi avanzata e non invasiva della composizione corporea (massa grassa, muscolare, ossea, visceri} ma anche la rilevazione di indici relativi all’asse ormonale dello stress (asse HPA), oltre ai ritmi circadiani, all’analisi dei minerali e della matrice extracellulare, e all’identificazione di stati di acidosi e/o infiammazione cronica.

Ma come si giudica il benessere? Uno degli elementi da cui si parte al Centro di Sanità Solidale è appunto la valutazione del sonno, effettuata grazie a un braccialetto speciale, che va indossato per 7 giorni e monitora la situazione con uno speciale algoritmo. Incrociando i dati con le altre apparecchiature che richiedono un esame di appena 5 o 6 minuti, si valutano vari elementi, tra cui il livello di cortisolo che indica lo stress (anche positivo) dell’organismo. Una diagnostica del sonno e del sistema nervoso cui si aggiunge quella della dettagliata composizione corporea, per ottenere un quadro personalizzato. Il tutto finalizzato a risolvere eventuali problematiche o a migliorare la propria salute puntando poi su corretta alimentazione, attività fisica e respirazione.

Per scoprire queste novità ci si può rivolgere allo 0583 327790 del Centro di Sanità Solidale, che offre numerose altre prestazioni sanitarie e sempre a prezzi ridotti, come prevede la sua mission.

Paolo Pacini