Preso dai carabinieri con un chilo di hashish

I Carabinieri arrestano un giovane e gli sequestrano un chilo di hashish. Si tratta del risultato di un’operazione dei Carabinieri della Compagnia di Castelnuovo di Garfagnana che nel fine settimana hanno intensificato i controlli sul territorio con l’aumento delle pattuglie e la dislocazione di posti di controllo in tutti i comuni del circondario. Ed è stato nel corso di una perquisizione eseguita dai militari dell’Arma che un giovane di nazionalità britannica, ma da anni residente a Bagni di Lucca, è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Considerevole il quantitativo di droga sequestratogli, poco meno di un chilo di hashish, rinvenuto all’interno della sua abitazione di residenza nel corso di una perquisizione domiciliare condotta dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile che hanno operato, attraverso un’azione sinergica coordinata dalla centrale operativa di Castelnuovo, insieme ai colleghi delle Stazioni. Gli inquirenti ritengono che lo stupefacente fosse destinato ad essere spacciato nell’area dell’alta Lucchesia.

Il giovane ieri è comparso in Tribunale per il rito per direttissima: in attesa del dibattimento per il quale il difensore ha chiesto i termini a difesa, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Nel corso delle operazioni del fine settimana un altro giovane è incappato nei controlli dei carabinieri del radiomobile della Garfagnana che lo hanno colto alla guida della sua auto in possesso di una dose di hashish. Per lui oltre che la segnalazione alla Prefettura è anche scattato il ritiro della patente.