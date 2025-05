Caso Orlandi, è subito sold out per stasera

Il tutto esaurito è arrivato quasi immediatamente per l’evento del Festival L’Augusta che tratterà del caso Emanuela Orlandi con il fratello Pietro (nella foto) e il giornalista Alessandro Ambrosini. Ma conviene comunque tentare di prenotarsi per stasera (ore 21 alla Casa del Boia), sulla piattaforma “Eventbrite“ è aperta una lista di attesa se, meteo permettendo, gli organizzatori riusciranno a spostarsi in una location più ampia, capace di accogliere le tantissime richieste.

Il 22 giugno del 1983, una cittadina vaticana di 15 anni, Emanuela Orlandi, sparisce: da quel giorno, per quasi 43 anni, il caso che porta il suo nome è uno dei misteri italiani più conosciuti, drammatici, intricati e depistati nella storia della Repubblica. La ricerca di Emanuela è diventata un’Odissea che ha attraversato molte piste: dai servizi segreti di ogni bandiera all’attentato di Giovanni Paolo II, dalla Banda della Magliana ai conti dello Ior, dal caso Calvi alla pedofilia. Sullo sfondo il Vaticano, che ha aperto un’inchiesta solo dopo 40 anni. Una vicenda ormai mondiale, oggetto anche della serie Netflix “Vatican Girl”.

La ricerca della verità per la famiglia Orlandi non è però mai cessata. Ci sono stati aggiornamenti anche in questi ultimi giorni con le rivelazioni di Sophie, la ragazzina francese accolta dalla curia di Avignone, che sostiene di essere una sensitiva e che afferma di avere visioni su ciò che è accaduto a Emanuela Orlandi. Stasera con Pietro Orlandi ci sarà Alessandro Ambrosini, reporter d’inchiesta, editore del blog Notte Criminale, specializzato in criminalità organizzata romana e veneta. Per una verità ancora tutta da capire e da chiarire.