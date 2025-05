Il Coro di Miami domani in San Martino. A gran richiesta sarà in “prima serata“

Domani sera alle 21 in San Martino, spazio a “Musica In Cattedrale”, rassegna internazionale di cori e organisti. L’edizione del 2025 vedrà come negli anni passati, la presenza di nomi famosi del concertismo internazionale. Domani sarà la Frost Chorale, coro d’eccellenza della Frost School of Music – University of Miami (Florida), sotto la conduzione del celebre direttore Matthew Brady, ad aprire la rassegna con musiche di Mendelssohn, Brahms e altri. La rassegna proseguirà fino a ottobre. Tra gli ospiti ci sarà anche il Coro del Liceo Classico Niccolò Machiavelli di Lucca, col suo saggio di fine anno.

“Rispetto agli scorsi anni –dice il presidente di Flam – abbiamo voluto recuperare l’orario tradizionale delle 21. Molti amici lucchesi e non ci segnalavano infatti la difficoltà di partecipare ai concerti nel tardo pomeriggio per motivi di lavoro (18.30), anche se questo determinava per noi una presenza turistica di rilievo che avevamo voluto favorire. Abbiamo deciso però di dare seguito alle richieste dei nostri soci e degli appassionati che ci seguono. Nello stesso tempo abbiamo cercato di evitare appuntamenti a luglio, che nel centro storico vede la presenza del Summer Festival”.