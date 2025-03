Un barista per tre/sei mesi. Si cerca anche parrucchiera

1 barista, addetto/a al banco del bar e servizio ai tavoli. Lavoro a tempo determinato da 3 a 6 mesi. Richieste precedente esperienza.

Sede di lavoro: Lucca. Richiesto HACCP.

Richiesta buona conoscenza lingua inglese. Orario di lavoro: 3/4 ore giornaliere su turni o spezzato nella fascia oraria 7-19. Chiuso la domenica e festivi. Sede di lavoro: Lucca. Per info Tel. 3338069000 o 349/5750548.

1 parrucchierea in grado di relazionarsi con il cliente, per attività di taglio e phonista. Lavoro a tempo determinato per 6 mesi, con possibilità di trasformazione in tempo indeterminato. Richieste: esperienza nella mansione ed autonomia, conoscenze informatiche e qualifica di parrucchierae e conoscenza lingua inglese di base (A2) Lavoro di 20 ore settimanali; 4 ore giornaliere mattina o pomeriggio. Se interessati inviare curriculum a: [email protected]