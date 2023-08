Un bando per i minori stranieri La Prefettura studia soluzioni

La prefettura di Lucca ha pubblicato sul proprio sito un avviso esplorativo riguardante la manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di accoglienza in favore di minori stranieri non accompagnati, da ospitare nelle strutture ricettive sul territorio della nostra provincia. Il tema, già emerso in passato è oggi diventato di forte interesse.

Il motivo, infatti, è da ricercare nell’eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sull’intero territorio nazionale che, come sottoscrive la stessa prefettura, "ha determinato una situazione di notevole difficoltà derivante dalla saturazione del sistema di accoglienza nazionale". Una vera e propria emergenza, dunque, che il ministero dell’interno, per il tramite degli uffici territoriale di governo, intende fronteggiare attraverso queste modalità.

"Al fine dell’attuale fase emergenziale – si legge nell’avviso – la Prefettura di Lucca intende avviare un’indagine esplorativa per l’individuazione di operatori economici da consultare in relazione a successive procedure per l’affidamento del servizio di accoglienza a favore esclusivamente di minori stranieri non accompagnati (MSNA) di età non inferiore ai 14 anni, in strutture ricettive temporanee dedicate".

Un’esplorazione, quindi, per verificare "la presenza di operatori economici in possesso dei requisiti per l’affidamento in ambito provinciale del servizio di accoglienza per un totale stimato di 25 minori stranieri non accompagnati, e per la gestione dei connessi servizi amministrativi e alla persona in strutture temporanee, immediatamente disponibili, con capacità massima di 25 posti". I servizi, inoltre, consistono conseguentemente nella fornitura di beni e servizi per il funzionamento e la gestione di una struttura temporanea di accoglienza di MSNA di età non inferiore ad anni 14, secondo il contenuto dell’allegato capitolato e delle relative specifiche tecniche, in conformità al decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 10 settembre 2016 “Istituzione di centri governativi di prima accoglienza dedicati ai minori stranieri non accompagnati”".

Per quanto riguarda le strutture, secondo il bando della prefettura, quelle proposte devono essere nella immediata disponibilità dell’operatore che intende manifestare il proprio interesse. "Le strutture devono altresì essere in possesso dei prescritti requisiti sotto il profilo urbanistico ed edilizio, di conformità alla destinazione d’uso". Infine, saranno ammessi a partecipare alle successive procedure di affidamento "gli operatori economici di cui all’art. 65 del Digs 362023, ivi compresi gli enti del Terzo settore che abbiano nei propri fini istituzionali quello di operare in un settore d’intervento pertinente con i servizi di accoglienza ed assistenza alla persona, oggetto del presente bando". Tutti i riferimenti rispetto al bando sono reperibili sul sito www.prefettura.itluccacontenutiAvviso_manifestazione_di_interesse_minori_stranieri_non_accompagnati- 17385928.htm

Mau. Guc.