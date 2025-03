Un aiuto al territorio. Un DAE a San Romano. Donato da Idrotherm 2000

Consegnato nelle mani di Andrea Tolaini, Vicepresidente dell’Associazione Lumberjack (presieduta da Fabio Biagioni, che ha in gestione il Palazzetto dello Sport di San Romano in Garfagnana), il defribrillatore automatico esterno che è stato installato proprio nel Palazzetto di San Romano.

Il nuovo DAE adatto anche a età pediatrica è stato donato dal gruppo Idrotherm 2000 della Famiglia Sartini, l’azienda, leader nella produzione di tubazioni in polietilene per il trasporto di acqua, gas, idrogeno e telecomunicazioni (uno stabilimento a Castelnuovo e uno a Castelvecchio Pascoli) che ha voluto concretamente esprimere la vicinanza al territorio attraverso la donazione di uno strumento utile a tutti i cittadini, dando seguito ad una fattiva collaborazione

con l’Amministrazione Comunale.

"A nome mio personale e di tutta l’Amministrazione di San Romano – ha dichiarato la sindaca di San Romano in Garfagnana Raffaella Mariani – devo ringraziare la famiglia Sartini e la società Idroterm2000 per il dono prezioso e utilissimo del Defibrillatore automatico che sarà collocato nel nostro Palazzetto. Un dono fatto a tutta la comunità che potrà usufruire degli impianti sportivi del capoluogo con maggiori garanzie di sicurezza per la propria salute. Siamo riconoscenti alla famiglia Sartini per la generosità e la sensibilità dimostrata anche in questa occasione verso il nostro

territorio".