Ultimo giorno per il mercato artigianale

Ancora per la giornata di oggi spazio al mercato artigianale itinerante in alcune delle più belle piazze del centro storico di Lucca. Il mercatino promosso da Creart Cna è infatti per l’ultimo giorno in Piazza Napoleone con artigianato e prodotti alimentari. Gli artigiani del territorio e da fuori provincia presentano manufatti di grande pregio e qualità, all’insegna di un artigianato da apprezzare e valorizzare.

Si tratta di oltre 30 espositori con un’ampia offerta di prodotti in legno, cashmere, cuoio, per la sartoria, cappelleria e cosmesi, oltre a prodotti tipici alimentari da tutta Italia. Una ricca mostra mercato per tutti i gusti organizzata da Creart Cna in collaborazione con Piazza in Arte di Nadia Moriconi, all’insegna della creatività e dell’artigianato, binomio perfetto. L’evento è in piazza da lunedì e resterà fino a questa sera per accogliere cittadini e visitatori.