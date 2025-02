Ultimo giorno della mostra fotografica dedicata a Daniele Giorgi

Nella chiesa di San Benedetto in Gottella (la chiesa dei Legnaioli) in piazza Bernardini è in corso una mostra fotografica dedicata a Daniele Giorgi, che vuole rendere omaggio alla sua sensibilità artistica e al suo amore per la natura. La rassegna raccoglie alcuni scatti della sua produzione fotografica. Conosciuto nella comunità per il suo lavoro di giardiniere e coltivatore, Daniele era anche un fotografo talentuoso, capace di cogliere luci e colori che trasformano il quotidiano in poesia visiva. Ogni scatto esposto in questa mostra è una finestra aperta sulla sua visione del mondo, dove la natura non è solo sfondo, ma protagonista viva e pulsante.

La mostra non è solo un tributo alla memoria di Daniele, ma anche un invito a riflettere sul nostro rapporto con l’ambiente. Le sue fotografie ci parlano di un legame che, nella frenesia della vita moderna, rischiamo di perdere. La mostra si chiude oggi pomeriggio.