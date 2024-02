Domani, 18 febbraio, ultimo appuntamento con il Carnovale Porcarese , a partire dalle ore 14. L’ingresso è gratuito cosi come la possibilità di salire sui meravigliosi carri allegorici che fanno il giro di piazzale Orsi. A rallegrare i partecipanti, le musiche dei Dj Omar Brunini & Lorenzo Della Maggiora, mentre le HappyGirl insieme a Bubas faranno ballare il pubblico. Possibilità di merenda gratuita per i bambin con pane e cioccolata al box della Croce Verde. E per tentare la fortuna sono in vendita i biglietti della Lotteria del Carnovale: primo premio una Fiat Panda Hibry, offerta da Anotherent, secondo premio una crociera con Costa crociere offerto da Gabrielli Viaggi, terzo premio un Iphone 15 pro offerto da Italacque, quarto premio un monopattino elettrico offerto da Gesam.