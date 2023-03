Ultimi giorni disponibili per iscriversi al premio canoro “Elvi Bartolini“

Il comitato organizzativo comunica agli interessati che sabato 25 marzo scadono i termini per potersi iscrivere al Concorso Canoro “Premio Città di Lucca Elvi Bartolini”, della quale quest’anno ricorre il decennale. Il concorso è nato in memoria di Elvi Bartolini, insegnante lucchese di pianoforte e canto, amica di Migliacci, Mogol e Bigazzi, nonché docente di artisti che oggi si esibiscono in tutto il mondo. Il concorso canoro è rivolto a cantanti pop, lirici, jazz, swing, musical, rap, con brani editi o inediti, categorie Junior, Senior, Senior* e Over. Info e iscrizioni al 334.3308960.