Ultima trasferta di campionato per il Green Le Mura. Caccia alla vittoria in casa di Pallacanestro Firenze

Ultima trasferta della regular season per il Green Le Mura Spring, che domenica sarà di scena alle 18 sul parquet del Palasanmarcellino dove affronterà la Pallacanestro Femminile Firenze. Il roster fiorentino, che ormai dovrebbe essere certo del quinto posto, è una squadra giovane, composta da giocatrici del settore giovanile che stanno giocando molto bene nei rispettivi campionati, ai quali si sono aggiunte anche alcune giocatrici di maggiore esperienza.

L’elemento più pericoloso è la top scorer Rachele Ceccanti con una media di 14,1 punti/gara e la rientrante Sara Filoni con 15,4 punti/gara, pericolosa e temibile tiratrice da tre punti con 45 realizzazioni all’attivo. All’andata al Palatagliate il Green Le Mura Spring si affermò per 65-52 in una gara non troppo brillante, ma che comunque vide le biancorosse prendere il largo a metà del secondo quarto per poi controllare fino alla fine. I due roster dovrebbero tra l’altro incontrarsi nuovamente nel primo turno dei play-off. "Rispetto all’andata, in casa loro sarà una partita diversa - commenta Luca Biagi - e poi vengono da una bella vittoria a Piombino con settantadue punti realizzati. È una squadra con delle giovani molto interessanti e non sarà una partita facile. Noi vogliamo riscattare il risultato di sabato, anche se è stata una buona prestazione e vogliamo chiudere in bellezza il campionato con queste due ultime partite".

La gara sarà diretta da Michele Forte di Siena e Daniele Collet di Castelnuovo Berardenga. Il roster biancorosso tornerà di nuovo in campo sabato 2 marzo alle 18.30 al Palatagliate, per l’ultima gara della regular season contro Balloncesto Bk Firenze. Poi sarà play-off.

Alessia Lombardi