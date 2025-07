Francigena Festival. La grande musica in scenari inediti

Prende il via il Francigena Festival nella Piana con una serie di concerti. Stasera, giovedì 3 luglio, ad Altopascio, nella location acusticamente perfetta di piazza Ospitalieri, a cura Orchestra dell’Accademia Geminiani, saranno suonati brani tratti dalle più belle colonne sonore del cinema. Direttore Rosella Isola.

Si va avanti domani, venerdì 4, sempre in piazza Ospitalieri, ancora concerto allievi dell’Accademia Geminiani, musica moderna d’insieme.

Un lungo break fino a domenica 20 luglio, quando, ad Altopascio in piazza Ricasoli, Animeniacs Disney Show. In collaborazione con AVIS. Martedì 22, San Ginese di Compito, Capannori, in chiesa la chitarra flamenca, con il Maestro Federico Pietroni. Mercoledì 23o, Altopascio, piazza Ospitalieri, serata dedicata a Fabrizio De Andrè con il "Progetto in La minore" con Roberto Puccini (chitarra e voce), Laura De Luca (flauto e voce), Marcello Ragone (percussioni e voce), Dinorah Abela (violino), Martino Biondi (basso e fisarmonica), Franco Scatena (fonica), Susanna Della Maggiora (luci e segreteria).

Giovedì 24, Badia di Cantignano, chiesa S. Salvatore "Stabat Mater" di Pergolesi e "Le ultime sette parole di Cristo sulla croce "di Haydn.

Venerdì 25 a Gragnano, Capannori, chiesa S. Maria Assunta, "I giovani talenti del festival", con Arion Daci ioloncello, David Licau, arpa.

Martedì 29 "Il Madrigale", ricreazione armonica, in piazza Ospitalieri ad Altopascio dove giovedì 31 la "Francigena Chamber Orchestra", si esibirà eseguendo il Concerto per violino in MI minore di Mendelssohn, nonché pagine di Rossini, Puccini, Mascagni, con Rosella Isola, direttore, Carolina Moranzoni, violino solista. E’ il concerto che chiude la rassegna dedicata alla musica d’autore lungo gli itinerari della Francigena.

Massimo Stefanini