Ultima chiusura per il ponte del Fogliaio

Step finale per la messa in sicurezza del Ponte del Fogliaio, manufatto costruito in cemento armato nel 1954 che si trova in prossimità della diga Enel di Trombacco, sulla strada provinciale 39 di Vergemoli, nel comune di Fabbriche di Vergemoli e rappresenta un tratto di importante interesse per la circolazione della Valle del Serchio. Dopo che le opere di manutenzione straordinaria che hanno preso il via nello scorso maggio con il montaggio dei ponteggi provvisionali di lavoro, decisione assunta dall’Ente a seguito di approfonditi sopralluoghi tecnici che ne avevano decretato il suo conclamato degrado e pericolosità, si sono susseguite nei mesi le varie fasi di avanzamento, con relative chiusure temporanee della circolazione, dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie interessate, con la completa interdizione al transito dal 18 al 25 settembre scorso.

La Provincia ha emanato un’ordinanza di interdizione del transito veicolare per venerdì, finalizzata a consentire alla ditta appaltatrice, la Gino Guidi SpA, di svolgere gli ultimi lavori previsti per la messa in sicurezza del tratto viario, con l’impermeabilizzazione dell’impalcato e il successivo intervento di posa in opera del nuovo manto di asfalto sulla carreggiata. L’attuale ordinanza provinciale prevede la chiusura al transito sul Ponte del Fogliaio per tutti i veicoli a partire dalle 14,40 di dopo domani fino alle 21 del giorno stesso. In questo specifico orario tutto il traffico veicolare medio leggero, compresi i mezzi di soccorso, sarà deviato su viabilità alternative che prevedono l’utilizzo delle strade comunali di Molazzana, di Brucciano, di Calomini e Vergemoli.

Fiorella Corti