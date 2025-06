Ufficio del Giudice di Pace. Verso la proroga della convenzione fra tribunale e Unione Comuni

Un servizio di prossimità per i cittadini della Garfagnana che rappresenta per il territorio un importante presidio in materia di giustizia. La presidente dell’Unione Comuni Garfagnana onorevole Raffaella Mariani ha incontrato il presidente del Tribunale di Lucca Gerardo Boragine per valutare l’opportunità di continuare la gestione associata dell’Ufficio del Giudice di Pace di Castelnuovo in vista della scadenza, nei prossimi mesi, della convenzione che dovrà essere rinnovata attraverso l’approvazione dei Consigli comunali dei Comuni interessati.

Il Presidente del Tribunale si è espresso a favorevole del proseguimento dell’attività dell’Ufficio per continuare a rendere ai cittadini dell’area interna un importante servizio che tratta controversie in materia civile, amministrativa e penale. Dal canto suo, la presidente dell’Unione Comuni Garfagnana ha espresso un sentito ringraziamento al presidente Boragine per la vicinanza che ha sempre espresso alle Amministrazioni locali affinché le attività dell’Ufficio potessero svolgersi con continuità nell’interesse della cittadinanza. L’Ufficio del Giudice di Pace di Castelnuovo fu soppresso nel 2012 con una decisione che aveva l’obiettivo di riorganizzare la giustizia territoriale.

Le Amministrazioni comunali poterono, però, richiedere il mantenimento degli uffici del Giudice di Pace facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia. Così, considerato il grave svantaggio che sarebbe derivato alla popolazione residente nel territorio della Garfagnana raggiungere la sede del Giudice di Pace di Lucca, con un aumento dei costi a carico dei cittadini aggravato da un carente sistema di trasporti locali, le Amministrazioni dell’area, i quindici Comuni della Garfagnana e quello di Barga, appartenenti all’ex mandamento della Pretura di Castelnuovo scelsero di ripristinare l’Ufficio del Giudice di Pace di Castelnuovo, avviando una gestione associata del servizio e, a seguito di accettazione della richiesta da parte del Ministero della Giustizia. L’Ufficio fu attivato tramite apposita convenzione stipulata nel 2015. Dopo il suddetto incontro tra Raffaella Mariani e Gerardo Boragine, prende avvio la procedura di rinnovo da parte dei sedici Consigli comunali interessati.

Dino Magistrelli