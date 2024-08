Ufficiale Welbeck, occhi sul’ex Santini

Continua la caccia ad una prima punta, che possa contribuire ad alzare ulteriormente il tasso tecnico della Lucchese, dopo gli ingaggi di giocatori di spessore come Bombagi e Welbeck. Il giocatore di proprietà del Catania è stato ufficializzato ieri, dopo aver firmato un contratto biennale con la Pantera. In cima alla lista dei desideri c’è sempre il nome di Magrassi, ma il trentunenne attaccante veneto attualmente in forza al Cittadella, sembra avere altre mire. Ed allora il diesse Ferrarese si è orientato su Costantino del Catania, che però è finito nel mirino anche della Casertana.

Ecco, allora, l’ultimo "rumors" di giornata. La Lucchese avrebbe chiesto alla Virtus Entella, società che di recente ha ingaggiato Tiritiello dai rossoneri, la disponibilità di Claudio Santini, trentaduenne di Bagno a Ripoli, ex rossonero nella stagione 2014, che, a dire la verità, in Liguria ha fatto fatica ad inserirsi nei meccanismi di gioco del trainer Gallo, tanto è vero che è stato spesso inserito a giochi già iniziati. Reduce da un anno scoppiettante a Rimini con 16 centri all’attivo, a Chiavari, Santini non è andato oltre le due reti in poco più di 25 presenze.

Ma si tratta, in assoluto, di un attaccante veloce, scaltro, tecnicamente forte che…viaggia però con un ingaggio ritenuto troppo alto per le tasche rossonere. Vedremo se la trattativa avrà un seguito positivo. Nessuna conferma per l’interessamento dei rossoneri per l’esterno offensivo Giuseppe Giovinco, che ha chiuso la scorsa stagione nella Fermana, mentre sarà valutato il giovane Ekuban.

Intanto ha raggiunto il ritiro di San Giuliano Terme il portiere Palmisani. Oggi pomeriggio, intanto, la Lucchese sosterrà un allenamento congiunto con la Primavera della Fiorentina sul terreno del viola Park di Firenze. Rimarrà ancora a riposo Tumbarello, che tornerà molto probabilmente a disposizione di Gorgone soltanto dopo la gara di coppa di Vercelli in programma l’11 agosto.

Intanto la Lega Pro ha reso noti i gironi dei campionati giovanili. Nell’Under 17 Nazionali, i rossoneri sono stati inseriti nel girone A (a 15 squadre) con :Albinoleffe, Alcione Milano, Pro Patria, Lecco, Pontedera, Giana Erminio, Lumezzane, Novara, Pergolettese, Pro Vercelli, Renate, Sestri Levante, Torres, Entella. Il campionato avrà inizio domenica 15 settembre. Gli Under 16 Nazionali sono stati invece inseriti nel girone B (a 14 squadre) con: Trento, Arezzo, Caldiero Terme, Padova, Pontedera, Gubbio, Vicenza, Legnago, Lucchese, Rimini, Spal, San Marino, Virtus Verona e Vis Pesaro. Il campionato iniziare domenica 29 settembre. Per gli Under 15 Nazionali, invece, inizio domenica 15 settembre nel solito girone degli Under 17, ovvero Albinoleffe, Alcione Milano, Pro Patria, Lecco, Pontedera, Giana Erminio, Lumezzane, Novara, Pergolettese, Pro Vercelli, Renate, Sestri Levante, Torres, Entella. Tre gironi con trasferte lunghe e costi di gestioni importanti. Aspettiamo di conoscere il nome dei vari allenatori, mentre sembra che non sia stato ancora scelto quello che guiderà la formazione Primavera.

