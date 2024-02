Uffici postali sicuri. Sventato il colpo

La sirena dell’allarme e il pronto intervento dei carabinieri della vicina stazione di Pieve di Compito ha sventato nella notte un furto con spaccata all’ufficio postale di Colle di Compito, nel comune di Capannori. L’assalto da parte di una banda composta da più malviventi è avvenuto intorno alla mezzanotte: usando un’auto come un ariete i ladri hanno sfondato la porta d’ingresso dell’ufficio postale che si trova lungo la transitata strada regionale 439 Sarzanese-Valdera. Al vaglio degli inquirenti adesso ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza che sembrerebbero aver ripreso alcuni uomini con il volto travisato da un passamontagna. L’ufficio postale a causa dei danni subiti rimarrà chiuso per diversi giorni. Poste Italiane, inoltre, in una lunga nota ha spiegato la situazione della sicurezza degli uffici del territorio. Per gli uffici postali di Lucca e Provincia, è stata prevista l’introduzione di numerosi servizi di vigilanza armata (nel 2023 è stata garantita la presenza di una guardia giurata per oltre 631 ore durante l’orario di apertura al pubblico degli Uffici e sono state effettuate oltre 61 ronde ispettive da parte di GPG, in orario sia diurno che notturno) e la presenza di impianti di videosorveglianza a circuito chiuso composti da oltre 435 telecamere che, oltre a monitorare possibili intrusioni notturne nei locali di Poste Italiane e contribuire al riconoscimento di eventuali rapinatori, consentono attraverso un sofisticato software di videoanalisi predittiva di riconoscere automaticamente comportamenti sospetti e potenziali attacchi agli ATM, facendo partire in tempo reale la richiesta di intervento alle Forze dell’Ordine.