“L’ha uccisa in strada”: accoltella a morte la moglie, orrore a Fornaci di Barga

"Ho sentito le urla e mi sono avvicinato all'albergo e ho visto un uomo che fuggiva con un coltello in mano”. Sono le parole di un testimone di un pomeriggio di terrore a Fornaci di Barga. La provincia di Lucca è scossa per il femminicidio avvenuto in un lunedì come tanti in pieno centro del paese, di fronte a un albergo.

Vittorio Pescaglini, 57 anni, ha ucciso la moglie da cui si stava separando, Maria Batista Ferreira, sferrandole diverse coltellate. Per la donna non c’è stato scampo. “Abbiamo sentito le urla”, dicono le persone della zona. La vittima ha cercato di fuggire. Mentre scappava in strada l’uomo l’ha raggiunta sferrandole i fendenti poi risultati mortali.

Pescaglini avrebbe raggiunto la donna che non viveva più con lui, ma che appunto si era spostata a Fornaci di Barga in questo periodo in cui si stavano separando. La coppia viveva infatti a Fabbriche di Vergemoli, poi i dissidi e la decisione della donna di andare a vivere in un altro paese. Nel pomeriggio di lunedì la tragedia, con l’uomo che l’ha raggiunta armato e l’ha uccisa. Poi si è consegnato ai carabinieri.