Femminicidio di Barga, un’altra donna uccisa in strada. L’ultima fu Klodiana

Fornaci di Barga (Lucca), 26 febbraio 2024 – Un altro femminicidio in Toscana, un’altra donna aggredita e uccisa in strada. Il delitto che si è consumato nella serata di oggi, 26 febbraio, a Fornaci di Barga – dove un uomo di 56 anni ha accoltellato la moglie – fa il paio con almeno altri due episodi recenti che si sono verificati nella nostra regione.

Il 28 settembre scorso Klodiana Vefa, operaia di origine albanese residente a Castelfiorentino, fu uccisa dal marito mentre stava rincasando dopo aver finito il turno al lavoro. I due erano in fase di separazione e già da qualche tempo non vivevano più nella stessa casa. Continui sarebbero stati, secondo alcune testimonianze, i litigi della coppia. La donna fu uccisa poco distante dalla sua abitazione, nella zona Puppino, in una località periferica del comune di Castelfiorentino.

Anche lei raggiunta e freddata in strada come nel caso del femminicidio di Barga, dove a perdere la vita per mano del marito Vittorio Pescaglini è stata Maria Batista Ferreira. Klodiana fu uccisa con un colpo di pistola dall’uomo che poi si tolse la vita, mentre in questo caso è stato usato un coltello.

E sempre a coltellate ci fu l’aggressione del 14 ottobre scorso a Pontedera, dove una donna di 57 anni fu raggiunta e colpita in strada dall’ex fidanzato. L’uomo raggiunse a piedi la donna in strada e dopo una breve discussione la colpì con diversi fendenti. In quel caso, però, la vittima riuscì miracolosamente a salvarsi.