Tutto pronto per la Vigilia. Castelnuovo si prepara alla festa

Castelnuovo si prepara alla serata del 24 dicembre che, com’è tradizione consolidata, fa affluire sul capoluogo garfagnino migliaia di persone, in particolare giovani dell’intera Valle. Il presidente dell’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio, Andrea Baiocchi (foto), commenta l’esito dell’incontro tra l’associazione e l’amministrazione comunale per discutere del prossimo 24 dicembre: "Per tutti un richiamo a riscoprire il significato di questa ricorrenza, festeggiando con gli amici e le persone care con grande senso di responsabilità". Dopo le restrittive ordinanze del 2022, quest’anno il tavolo di concertazione voluto e aperto dall’associazione con largo anticipo ha portato l’amministrazione a definire nel dettaglio la giornata assieme alle forze dell’ordine del territorio. "Questo deve essere la Vigilia di Natale – afferma Baiocchi – ci siamo impegnati perché tutto potesse tornare al clima che si è sempre vissuto. Con questo, non significa che sarà tutto concesso, anzi, come associazione siamo impegnati in prima linea nella sensibilizzazione di un bere responsabile coinvolgendo le nostre attività di ristorazione e somministrazione affinchè pongano molta attenzione sulla tematica. Ci facciamo portatori di questa campagna e abbiamo consigliato gli associati ad affidarsi a degli stewart professionisti per aumentare la sicurezza nel locale. Al resto penserà l’amministrazione comunale con le forze dell’ordine". Il Comune potenzierà per quel giorno, in cui sono attese nel capoluogo migliaia di persone, anche il servizio dei bagni pubblici.

"I nostri ristoratori sono già tutti sold out – conclude Baiocchi –. I nostri baristi sono pronti ad accogliere i clienti".

Dino Magistrelli