Tutto pronto per la Coppa Città di Lucca

Tutti contro Rudy Michelini, 11 volte vincitore. Sono i 91 equipaggi pronti a sfidarsi sulle strade proposte dalla 59^ Coppa Città di Lucca. Un apuntamento ormai diventato classico, che sempre più spesso richiama i migliori piloti del circuito. La gara, organizzata da Automobile Club Lucca in sinergia con Organization Sport Events ed in programma sabato 3 e domenica 4 agosto, chiamerà al confronto gli interpreti della Coppa Rally di Zona 7 su sessantuno chilometri ed ottocento metri, distribuiti su otto prove speciali. Otto, le vetture di classe Rally2 attese alla partenza. Il percorso. Alle 17:30, al Caffè delle Mura cerimonia di partenza, che promette subito di dare spettacolo, vista anche la speciale location d’eccezione scelta per l’appuntamento. Poi prova speciale Pizzorne, di dieci chilometri ed ottocento metri, la prima speciale in programma dalle 7:59. Il tratto inaugurale verrà ripetuto, nella sua versione notturna, dalle 21:49.

Domenica 4 agosto, la prima vettura a lasciare le Mura cittadine vedrà accendere il motore alle ore 9:30, per poi dirigersi verso il parco assistenza. Dopo trenta minuti, dedicati dai team alle operazioni tecniche, a prendersi la scena saranno gli 8,700 Km della terza prova speciale, la Chiatri-Villa di Puccini, in programma dalle 10:30. Successivamente, i protagonisti della gara saranno chiamati ad esprimersi sui 6 Km della "Monte Serra PI", con il primo passaggio previsto dalle 11:41: una prova riproposta, in due distinte versioni, dopo diversi anni, che garantirà all’edizione 2024 massima incertezza.

A seguire, quindi, la "Monte Serra LU" di 5,330 Km, in programma dalle 12. Tutte le informazioni sono disponibili all’interno del sito internet ufficiale, all’indirizzo www.coppacittadilucca.it.

Ma.Ste.