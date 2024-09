Tutto liscio anche per la sicurezza grazie alla sinergia con i privati

Tutto liscio nella Notte Bianca anche sotto il profilo della sicurezza, garantita dalle forze dell’ordine con un significativo impiego di personale e anche da steward privati incaricati da Confcommercio. Il servizio di sicurezza privato per questa Notte Bianca dei record di presenze è stato svolto da FOX. Un servizio pianificato nei minimi dettagli nei giorni precedenti e che ha visto impiegati 38 steward dislocati nelle principali piazze e itineranti nel centro città.

"La finalità del servizio - spiega il titolare della Fox, Gianni Bartalini - era quella di garantire il rispetto delle capienza delle piazze principali dove veniva effettuato intrattenimento e spettacolo e allo stesso tempo prevenire situazioni di rischio per l’incolumità dei partecipanti ponendo attenzione alle bottiglie di vetro od altri oggetti che potevano risultare pericolosi se utilizzati impropriamente. Un’aliquota di 8 steward suddivisi in 4 coppie svolgeva una attività itinerante di monitoraggio ed eventuale supporto ove necessario. La serata ha visto il coinvolgimento di molti partecipanti fini dalle prime ore fra cui a sorpresa molti stranieri dove è stata fondamentale da parte degli steward la conoscenza della lingua inglese".

"Il modo di trattare con gli stranieri è diverso da quello con i nostri connazionali - prosegue Bartalini - lo straniero ha un’altro approccio alla security e alla safety e molto spesso è più disciplinato una volta che gli viene spiegato il comportamento da tenere. Grazie all’esperienza maturata con il Lucca Summer Festival e in quest’ultimo periodo con le tifoserie estere delle squadre di calcio europee, la professionalità degli operatori Fox è notevole incrementata e questo ci ha permesso di gestire al meglio anche quelle situazioni che coinvolgevano partecipanti stranieri, non codi numerosi nelle passate edizioni, e che se mal gestite potevano sfociare in qualcosa di più serio".